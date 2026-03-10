La guerra in Iran spinge alle stelle il prezzo del diesel | Ci attendiamo nuovi aumenti Scorte scarse? No ma preoccupano alcuni ritardi nelle consegne

Da poco più di una settimana, la guerra in Iran ha provocato un rialzo di trenta centesimi nel prezzo del gasolio. Le scorte di carburante non sono scarse, ma alcuni ritardi nelle consegne preoccupano gli operatori del settore. Si prevede che i prezzi del diesel continueranno a salire nei prossimi giorni, mentre le tensioni nel paese restano alte.

La guerra in Iran è scoppiata da poco più di una settimana e, in questo lasso di tempo, il prezzo del gasolio è già aumentato di trenta centesimi. Un trend che non sembra prossimo ad arrestarsi nel breve termine, considerato anche il perdurare del conflitto e le conseguenti oscillazioni dei mercati petroliferi internazionali. La crisi militare e geopolitica ha avuto da subito pesanti risvolti anche in termini economici, con il petrolio tornato a superare quota 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022, punta non a caso raggiunta dopo l’invasione russa in Ucraina: un’impennata immediata che ha fatto correre altrettanto rapidamente il costo del carburante ai distributori di benzina, dove oggi il diesel ha superato stabilmente la soglia dei due euro al litro e la benzina si avvicina a quella dell’1,80. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

