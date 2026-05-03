La guerra in Iran costa 1000 euro in più a famiglia all'anno | le stime del Codacons

Secondo le stime del Codacons, la guerra in Iran ha portato a un incremento di circa 1000 euro all’anno nel costo sostenuto da ogni famiglia italiana. Gli aumenti sono stati particolarmente evidenti nei prezzi dell’energia e delle bollette, che hanno subito una crescita significativa negli ultimi mesi. Questa situazione si traduce in una pressione maggiore sui bilanci domestici, con conseguenze dirette sulle spese quotidiane delle famiglie.

Il conto della guerra in Iran è sempre più salato. E a pagare il prezzo degli aumenti dell'energia e delle bollette sono anche gli italiani. Uno studio del Codacons ha analizzato gli aumenti dei prezzi registrati negli ultimi due mesi: si stima un impatto sulle tasche degli italiani che sfiora i 1.000 euro annui a famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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