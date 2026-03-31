Bollette aumenti per anziani e fragili l'allarme del Codacons | 46 euro in più per la luce

Il Codacons ha segnalato un incremento di circa 46 euro nelle bollette dell’energia elettrica per i cittadini fragili e gli anziani nel prossimo trimestre, a causa dell’aumento dei prezzi energetici dovuto alla guerra in Medio Oriente. L’associazione ha evidenziato che l’impennata dei costi colpirà principalmente le fasce più vulnerabili della popolazione.

Aumenti in bollette per le persone fragili nel prossimo trimestre: la guerra in Medio Oriente causa un'impennata dei prezzi energetici. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme: la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile sale a complessivi 1.813 euro in un anno, considerando luce e gas. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Attacco all'Iran, in Italia spaventano benzina e bollette luce-gas: rischio aumenti fino a quasi 600 euroLa guerra all’Iran e l’escalation in Medioriente, oltre a ridisegnare scenari di alleanze e potere a livello globale e a provocare vittime anche tra... Inflazione, allarme del Codacons: “Nel 2025 spesi 496 euro in più a famiglia”L’inflazione torna a mordere e il conto per le famiglie italiane si fa sempre più salato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Bonus bollette 2026: 115 euro in arrivo in bolletta; Pensioni più ricche, aumenti per più di 150mila anziani: scatta la rivalutazione sull'inflazione. Ecco per chi; Aumenti Vodafone su fisso e mobile per febbraio 2026; Aumenti di gas ed energia, l'allarme degli asili: in venti verso la chiusura. Bollette: +8,1% dal 1° aprile per tre milioni di clienti. Il governo chiede la fiducia sul decreto: c'è il bonus di 115 euroL'incertezza sulla durata del conflitto in Medio Oriente, ha spiegato Arera, ha causato un inaspettato innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici sui mercati internazionali. L'aumento nel secondo ... today.it Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette facebook L’economia spaventa il governo. Finale di legislatura senza fondi. L’impatto. Bollette e debito pubblico alle stelle: Giorgetti taglia gli aiuti alle imprese ma non ha margini di manovra. @cdifoggia x.com