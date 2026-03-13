Alla Spring Cup 2026, il parquet di Rovereto ospiterà Melissa Del Guerra, una giovane atleta che rappresenta la Toscana. La competizione vedrà la partecipazione di diverse nazioni e squadre, con la Del Guerra tra le protagoniste. La gara si svolgerà nel prossimo mese e attirerà l’attenzione degli appassionati di pallacanestro. La giovane giocatrice si prepara a sfidare le potenze del torneo.

Il parquet di Rovereto diventerà il palcoscenico dove la giovane Melissa Del Guerra porterà i colori della Toscana alla Spring Cup 2026. La rappresentativa Under 14 del Granducato affronterà le migliori regioni d’Italia a partire da venerdì 20 marzo, con una squadra che include l’atleta del Basket Femminile Porcari. Questa convocazione non è un semplice atto burocratico sportivo, ma il coronamento di un percorso iniziato con successo in Puglia. La giovane campionessa, già protagonista della vittoria toscana a Gallipoli all’inizio dell’anno, viene chiamata a difendere i colori regionali in un torneo ad altissimo livello competitivo. La crescita costante sul parquet di via Carrara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melissa Del Guerra: la Toscana sfida le potenze alla Spring

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