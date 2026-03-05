La tensione tra Iraq e Kuwait si riaccende con la disputa sul canale Khor Abdullah, un'importante via d'acqua che collega il Golfo Persico al mare aperto. Entrambi i paesi coinvolti hanno manifestato rivendicazioni sulla gestione e il controllo di questa rotta strategica, aumentando le tensioni già presenti nella regione. La disputa si inserisce nel quadro più ampio delle tensioni tra i due stati, in un momento di instabilità nel Medio Oriente.

Mentre il Medio Oriente precipita nel caos della guerra, vecchie ruggini tra due Paesi mai veramente amici hanno creato ulteriori gravi attriti nelle retrovie dell’attuale conflitto in Iran. In particolare, proprio alla vigilia dell’attacco di Usa e Israele contro Teheran, Iraq e Kuwait sono tornati nuovamente a scontrarsi per dispute sui confini. Le stesse che, nell’agosto del 1990, hanno dato vita alla prima guerra del Golfo iniziata con l’invasione del territorio kuwaitiano ad opera dell’Iraq allora in mano a Saddam Hussein. Confini marittimi nel mirino. All’epoca le linee di confine finite sotto contesa erano terrestri. Baghdad, in particolare, rimproverava nell’estate del 1990 il governo kuwaitiano di estrarre petrolio anche da pozzi ricadenti in territorio iracheno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La nuova (inquietante) contesa tra Iraq e Kuwait: il canale Khor Abdullah

