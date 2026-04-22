Martedì sera, l'Inter ha giocato una semifinale di Coppa Italia contro il Como, vincendo 3-2 dopo essere stata sotto di due gol. La partita è iniziata con il Como in vantaggio, ma l'Inter ha reagito con una rimonta nel secondo tempo. Le dieci foto catturano i momenti salienti di un match caratterizzato da cambi di risultato e emozioni intense. La sfida si è conclusa con la qualificazione dell'Inter alla finale.

È una pazza Inter quella che martedì sera ha sconfitto il Como per 3-2 in semifinale di Coppa Italia. Una rimonta completata in venti minuti e che ha mandato in estasi tutto San Siro tra l’86’ e l’89’ quando Hakan Çalhanoglu e Petar Sucic hanno firmato il pareggio e la vittoria nerazzurra. Sotto di due reti, la squadra di Cristian Chivu ha ribaltato il risultato proprio come aveva fatto il 12 aprile in campionato, allo stadio Sinigaglia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter-Como di Coppa Italia, la pazza rimonta nerazzurra in 10 foto

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Una notte da pazza Inter: rimonta il Como da 0-2 a 3-2 e va in finale di Coppa Italia; Coppa Italia, l’Inter ribalta (ancora) il Como da 0-2 a 3-2 e vola in finale; Dove vedere Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia in tv e streaming.

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Tre motivi molto semplici da cogliere dopo Inter-Como di coppa Italia x.com

Dieci giorni fa l'Inter aveva rimontato il Como grazie alla sua forza aerea, ieri ci è riuscita nel finale di partita grazie ai cambi e alla qualità di Sucic e, soprattutto, di Çalhanoglu. In entrambe le partite il piano gara studiato da Fabregas non è stato sufficiente per - facebook.com facebook