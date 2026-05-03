La Goldengas Senigallia si prepara a scendere in campo per la prima gara dei playoff in trasferta contro la squadra di Cecina. La partita si svolge oggi e rappresenta l’inizio della serie che può portare alla promozione in serie B Nazionale. La formazione di Senigallia cerca di ottenere un risultato positivo nella sfida contro il team di casa.

La Goldengas Senigallia inizia oggi con la gara 1 in trasferta a Cecina contro la locale formazione i playoff per la promozione in serie B Nazionale. Torna un appuntamento fisso per la società senigalliese, dopo il mancato traguardo dello scorso anno: è la sedicesima volta, in 23 campionati consecutivi in cadetteria, che la società di via Capanna affronta la post season per salire. Stavolta sarà un cammino lungo, perché si parte dagli ottavi di finale e subito in maniera tortuosa: Senigallia, quinta nel girone D di B Interregionale, deve giocare la gara 1 e l’eventuale gara 3 (domenica prossima, alle 20.30) a Cecina (quarta nel girone C), mentre sarà in casa mercoledì 6 maggio alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Goldengas pronta a dire la sua a Cecina

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