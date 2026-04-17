Miley Cyrus ha ricevuto una proposta di matrimonio durante un viaggio in Giappone. La richiesta è stata accompagnata da un anello con diamante personalizzato. La cantante ha condiviso la notizia sui social, mostrando l’anello e la reazione alla sorpresa. La proposta è avvenuta in un contesto privato, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulla data precisa. La cantante non ha ancora confermato ufficialmente le nozze.

Una romantica e inaspettata proposta in Giappone, un anello con diamante personalizzato, la gioia di convolare a nozze con il proprio migliore amico: emergono nuovi dettagli sul fidanzamento di Miley Cyrus e Maxx Morando, ufficializzato a dicembre scorso sul red carpet di Avatar, e sul futuro matrimonio. Miley Cyrus e il matrimonio Maxx Morando: la proposta. La popstar 33enne ha avuto una proposta di matrimonio tradizionale: durante un viaggio in Giappone Morando, musicista di 27 anni al suo fianco da quattro, si è inginocchiato e ha estratto l’anello, con enorme sorpresa di Miley. «Non mi lascio sorprendere facilmente perché amo controllare ogni situazione.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La proposta in Giappone, l’anello su misura, la sorpresa: Miley Cyrus è pronta a dire sì

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