Circo con animali di nuovo a Salerno Nadia Bassano M5S | La città è pronta a dire basta

Da salernotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno è tornato il circo con animali, provocando reazioni da parte di alcuni esponenti politici. Nadia Bassano, rappresentante del Movimento 5 Stelle e candidata alle ultime elezioni comunali, ha commentato con tono critico la presenza degli animali nello spettacolo. La dirigente, già referente di un comitato dedicato alla salute e al benessere animale, ha definito l’evento “lo spettacolo più triste del mondo” e ha espresso la convinzione che la città sia pronta a mettere fine a questa pratica.

È tornato a Salerno il circo con animali, definito da Nadia Bassano, già segretaria del comitato "Salute e Vita" e candidata al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle a sostegno di Franco Massimo Lanocita sindaco, “lo spettacolo più triste del mondo”"L'ultimo presidio a cui ho.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

"Stop al circo con animali": la manifestazione degli attivisti a SalernoSi è svolta ieri, a Salerno, una manifestazione pacifica organizzata dalle sigle Salerno Animal Save e Napoli Animal Save per protestare contro...

Costruiamo la Salerno del domani: Forte e Bassano incontrano la città con Pecoraro e LanocitaIn vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico dal titolo “Per Salerno, Per la Vita”,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Regolamento animali e pronto soccorso veterinario: Bassano (M5S) replica a De Luca e ai suoi candidati.

Stop agli animali nei circhi? No, l’Italia rinvia di nuovo l’applicazione della legge che metterebbe fine a tutte queste sofferenzeLo stop alla sofferenza degli animali nei circhi deve continuare: con una proroga di un altro anno, il Consiglio dei ministri ha stabilito lo scorso 12 giugno che l’applicazione della legge che ... greenme.it

nadia bassano circo con animali diSalerno Animal Save e Napoli Animal Save contro l’utilizzo di animali non umani nei circhiSi è svolta , sabato 18 aprile, a Salerno, la protesta pacifica organizzata da Salerno Animal Save e Napoli Animal Save contro l’utilizzo di animali non umani ... napolivillage.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.