Circo con animali di nuovo a Salerno Nadia Bassano M5S | La città è pronta a dire basta

A Salerno è tornato il circo con animali, provocando reazioni da parte di alcuni esponenti politici. Nadia Bassano, rappresentante del Movimento 5 Stelle e candidata alle ultime elezioni comunali, ha commentato con tono critico la presenza degli animali nello spettacolo. La dirigente, già referente di un comitato dedicato alla salute e al benessere animale, ha definito l’evento “lo spettacolo più triste del mondo” e ha espresso la convinzione che la città sia pronta a mettere fine a questa pratica.

È tornato a Salerno il circo con animali, definito da Nadia Bassano, già segretaria del comitato "Salute e Vita" e candidata al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle a sostegno di Franco Massimo Lanocita sindaco, “lo spettacolo più triste del mondo”"L'ultimo presidio a cui ho.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Stop al circo con animali": la manifestazione degli attivisti a SalernoSi è svolta ieri, a Salerno, una manifestazione pacifica organizzata dalle sigle Salerno Animal Save e Napoli Animal Save per protestare contro... Costruiamo la Salerno del domani: Forte e Bassano incontrano la città con Pecoraro e LanocitaIn vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico dal titolo “Per Salerno, Per la Vita”,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Regolamento animali e pronto soccorso veterinario: Bassano (M5S) replica a De Luca e ai suoi candidati. Stop agli animali nei circhi? No, l’Italia rinvia di nuovo l’applicazione della legge che metterebbe fine a tutte queste sofferenzeLo stop alla sofferenza degli animali nei circhi deve continuare: con una proroga di un altro anno, il Consiglio dei ministri ha stabilito lo scorso 12 giugno che l’applicazione della legge che ... greenme.it Salerno Animal Save e Napoli Animal Save contro l’utilizzo di animali non umani nei circhiSi è svolta , sabato 18 aprile, a Salerno, la protesta pacifica organizzata da Salerno Animal Save e Napoli Animal Save contro l’utilizzo di animali non umani ... napolivillage.com