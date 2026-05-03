La giunta militare del Mali ha arrestato tre militari, due in servizio e uno in pensione, in relazione all’attacco avvenuto il 25 aprile. In quella data, gruppi armati hanno assaltato più basi militari nel paese. I tre sono stati fermati con l’accusa di essere coinvolti nell’evento, secondo quanto riferito dalle autorità. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso sulla serie di attacchi di quegli giorni.

La giunta militare alla guida del Mali ha arrestato tre soldati, dei quali due sono ancora in servizio e uno in pensione: sono accusati di essere coinvolti nell’attacco coordinato risalente allo scorso 25 aprile, quando alcuni gruppi armati hanno colpito diverse basi militari. Secondo il procuratore del tribunale militare, che sta gestendo le indagini, un altro soldato, anche lui tra gli ideatori del raid, sarebbe morto durante gli scontri. La scorsa settimana, i soldati hanno colpito principalmente la zona della capitale Bamako. Le autorità, tuttavia, hanno segnalato esplosioni anche nella vicina città di Kati, dove si trovano sia il quartier generale dell’esercito, che la residenza del leader Assimi Goïta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La giunta militare del Mali ha arrestato tre soldati: sarebbero coinvolti nell’attacco coordinato del 25 aprile

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