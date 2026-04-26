Due coniugi, iscritti all’Anpi, sono stati coinvolti in un episodio di tensione a pochi passi dalla piazza principale di Roma durante le celebrazioni del 25 aprile. La coppia indossava un casco integrale e un giubbotto militare, e si trovava mentre si svolgeva la manifestazione. La scena si è conclusa con la ricerca di un sospetto da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti da una coppia di coniugi iscritti all’Anpi che stavano camminando a pochi passi dalla piazza della manifestazione romana per il 25 aprile. I due, fazzoletto dell’associazione partigiani al collo, si sono visti sbarrare la strada da un uomo a bordo di uno scooter. Casco integrale e giubbotto militare, il motociclista ha estratto un arma e ha aperto il fuoco. Dopo i primi attimi di incredulità, il sospiro di sollievo: fortunatamente si è trattato di colpi esplosi da un’arma ad aria compressa. I due hanno comunque riportato ferite lievi al collo, alla mano e alla spalla. A prestargli soccorso sono stati gli operatori del 118, insieme a una pattuglia della polizia che ha raccolto le testimonianze delle vittime e dei passanti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Casco integrale e giubbotto militare: caccia all'uomo del 25 aprile

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