Iran ucciso anche l’ex presidente Ahmadinejad Tre soldati Usa morti nell’attacco I raid contro i Paesi del Golfo e Israele continuano – I video

Il Centcom ha comunicato che tre soldati statunitensi sono stati uccisi e altri cinque feriti durante l’operazione Epic Fury contro l’Iran. Nel frattempo, è stato riferito anche di un attacco che ha causato la morte dell’ex presidente iraniano Ahmadinejad. I raid contro i Paesi del Golfo e Israele proseguono, con diversi video che mostrano l’intensità delle operazioni militari.

Il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell’ambito dell’operazione Epic Fury» contro l’Iran. Continua la reazione iraniana agli attacchi israeliani e americani, ripartiti anche stamane. Almeno otto morti morti e decine di feriti è il bilancio dell’ultimo bombardamento missilistico di Teheran verso l’area di Gerusalemme, mentre nuove esplosioni sono avvertite a Dubai, con droni contro i palazzi. Mentre pesano, sull’altro fronte, le 148 persone uccise e altre 95 ferite nell’attacco aereo su una scuola femminile a Minab, nell’Iran meridionale. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, ucciso l’ex presidente iraniano Ahmadinejad. Tre soldati Usa morti. Gli attacchi contro i paesi del Golfo e Israele continuano – I videoIl Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti...

Iran, morto Khamenei. I media: «Ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Nuovi raid a Teheran. Morti 3 soldati Usa, missili contro la portaerei Lincoln. Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Approfondimenti e contenuti su Paesi del Golfo.

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Teheran conferma: Ucciso Khamenei. Nuova ondata di attacchi sull’Iran, missili su Israele e Paesi del Golfo: cosa sta succedendo; Israele e Usa attaccano l'Iran, ucciso Khamenei | Rappresaglia della Repubblica islamica: colpiti con missili lo Stato ebraico e i Paesi del Golfo; Guerra all'Iran, rasa al suolo la casa di Khamenei. Mosca: aggressione immotivata.

Usa e Israele attaccano l'Iran, Teheran conferma l'uccisione di Khamenei: nuovi missili sui Paesi del GolfoSecondo giorno della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, morto l'ayatollah Ali Khamenei: le ultime notizie in diretta ... virgilio.it

La guerra USA-Israele contro l’Iran potrebbe riscrivere i calcoli sulla sicurezza del GolfoLa guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran è iniziata solo da un giorno ed è già chiaro che avrà un profondo impatto sul Medio Oriente e sul Golfo in particolare. Il bombardamento israelo-ameri ... oltrelalinea.news

Dopo la nuova riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e negli altri Paesi della regione, la #Farnesina ha creato una “Task Force Golfo” per rafforzare il lavoro dell’Unità di crisi e far fronte alle richieste di assistenza delle mig - facebook.com facebook

Continuano gli attacchi dell' #Iran sui Paesi del Golfo. Ultimo, in ordine di tempo, quello contro l'Oman. Due missili hanno raggiunto in mattinata anche #Israele. L’inviata #GR1 @ragazzitahrir dal bunker di un albergo a Gerusalemme x.com