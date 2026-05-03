La Germani lotta ma cede nel finale | a Tortona sfuma una gara combattuta Gli highlights

Nel match disputatosi a Tortona, la Germani Brescia ha disputato una partita combattuta, arrivando fino agli ultimi istanti senza riuscire a segnare punti nel finale. La gara si è mantenuta equilibrata e intensa per tutta la durata, con entrambe le squadre che si sono alternate in vantaggio. Alla fine, la squadra locale ha avuto la meglio negli ultimi possessi, lasciando Brescia senza punti conquistati.