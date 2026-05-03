La Germani lotta ma cede nel finale | a Tortona sfuma una gara combattuta Gli highlights
Nel match disputatosi a Tortona, la Germani Brescia ha disputato una partita combattuta, arrivando fino agli ultimi istanti senza riuscire a segnare punti nel finale. La gara si è mantenuta equilibrata e intensa per tutta la durata, con entrambe le squadre che si sono alternate in vantaggio. Alla fine, la squadra locale ha avuto la meglio negli ultimi possessi, lasciando Brescia senza punti conquistati.
A Tortona la Germani Brescia esce a testa alta ma senza punti, al termine di una sfida equilibrata e intensa, decisa soltanto negli ultimi possessi. Una gara che ha visto i biancoblù interpretare con ordine e qualità lunghi tratti del match, salvo poi pagare a caro prezzo alcune disattenzioni nel.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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