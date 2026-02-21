Brescia lotta ma Milano è più cinica e vince 106-102 La Germani saluta a testa altissima la Coppa Italia | gli highlights

Milano ha vinto 106-102 contro Brescia, grazie alla maggiore freddezza negli ultimi minuti. La squadra meneghina ha sfruttato le occasioni decisive, mentre la Germani ha lottato con orgoglio fino alla fine. Brescia ha mostrato determinazione e ha dominato alcuni quarti, ma la differenza si è fatta nei momenti chiave. La partita ha regalato un grande spettacolo e dimostrato la forza delle due formazioni. La sfida è terminata con un risultato combattuto fino all’ultimo istante.

Esce sconfitta, ma con l'onore delle grandi squadre. La Germani combatte con personalità, resta a lungo in controllo della gara e mette seriamente in difficoltà una Milano ricca di talento ed esperienza, prima di doversi arrendere nel finale alla maggiore freddezza degli avversari. Un epilogo amaro, che però non cancella una prestazione di alto profilo e il segnale chiaro lanciato da Brescia: questa squadra c'è, eccome. Sin dalle prime battute la Germani impone il proprio marchio di fabbrica, fatto di ritmo, circolazione rapida di palla e scelte sempre ragionate. Massinburg dirige con autorità, alternando iniziative personali e assist per i compagni, mentre Milano prova a rispondere affidandosi soprattutto alle soluzioni di Shields e Nebo.