La Flotilla ripartirà diretta a Gaza Saremo ancora di più

La Flotilla, composta da ventidue imbarcazioni, è stata fermata al largo di Creta durante un tentativo di attraversamento verso Gaza. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno annunciato che ripartiranno presto e prevedono di essere ancora più numerosi rispetto alla precedente partenza. La missione continua nonostante l’intervento delle autorità nel corso del tentativo di passaggio.

L’abbordaggio delle ventidue barche al largo di Creta non fermerà la missione diretta a Gaza. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno intenzione di ripartire e stimano di essere più numerosi di prima. Intanto il team legale si sta muovendo su più fronti con ricorsi in cui chiedono la liberazione di Thiago Avila e Saif Abukeshek, ora in carcere in Israele dove hanno iniziato uno sciopero della fame e denunciano di aver subito violenze. «La Flotilla riparte» ha assicurato stamattina Luca, uno degli italiani imbarcati nella missione, ancorata in questo momento a Creta, collegandosi con un presidio della Global Sumud Italia davanti alla Farnesina.🔗 Leggi su Feedpress.me

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