La Flotilla ha tentato di speronare una nave italiana, sostenendo di dover proteggere due attivisti. Nel frattempo, è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e sono stati organizzati presidi davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio di un palestinese e di un brasiliano, entrambi accusati di terrorismo. La vicenda coinvolge questioni legali e diplomatiche legate alla loro detenzione.

Ricorso alla Cedu e presidio davanti alla Farnesina per far rilasciare il palestinese Saif Abukeshek Abdelrahim e il brasiliano Thiago Avila, accusati di terrorismo. I naviganti accusano Israele: «Legati e presi a calci e pugni dall’esercito». La Flotilla naviga in cattive acque. Da giorni bloccata a Cipro, dopo il blitz della Marina israeliana, non dà segni di resa e scatena un caso diplomatico internazionale. I legali degli attivisti depositano un ricorso lampo alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro lo Stato italiano. Al centro della questione, la detenzione di due uomini, il palestinese Saif Abukeshek Abdelrahim, con passaporti spagnolo e svedese, e il brasiliano Thiago Avila, accusati rispettivamente di «terrorismo» e «attività illegali sospette».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Flotilla prova a speronare l’Italia: «Doveva proteggere i due attivisti»

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