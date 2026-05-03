La figura del pizzaiolo negli istituti alberghieri Pepe torna a Palazzo Chigi per discutere la proposta

Il pizzaiolo Franco Pepe, proprietario di un locale a Caiazzo, si recherà di nuovo a Palazzo Chigi il 22 maggio per un incontro con i rappresentanti del governo. Questo seguito a un riconoscimento della premier tra gli otto maestri del gusto. La visita si inserisce nel contesto di una discussione sulla presenza del ruolo del pizzaiolo negli istituti alberghieri.

Il pizzaiolo Franco Pepe, titolare della nota Pepe in Grani a Caiazzo, torna a Palazzo Chigi. Dopo essere stato premiato dalla premier Giorgia Meloni tra gli 8 maestri del gusto, Pepe avrà un faccia a faccia con i rappresentanti di governo il prossimo 22 maggio.Al centro della sua audizione la.🔗 Leggi su Casertanews.it

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