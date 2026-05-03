Il pizzaiolo non esiste come professione | Pepe rilancia la battaglia

Recentemente è tornata alla ribalta la questione della professionalità del mestiere di pizzaiolo. Nonostante la pizza rappresenti un simbolo italiano riconosciuto a livello internazionale, la figura del pizzaiolo non è ancora formalmente riconosciuta come professione regolamentata. Questa situazione ha portato alcuni a sostenere che il ruolo non sia ancora ufficialmente riconosciuto, suscitando discussioni sullo stato attuale delle normative in materia.

Il pizzaiolo non è ancora una figura formalmente riconosciuta, nonostante la pizza sia uno dei simboli più forti dell’Italia nel mondo. È il punto da cui parte l’intervento di Franco Pepe, che torna a chiedere l’inserimento di un percorso specifico negli istituti alberghieri.“Oggi ci conoscono.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Mattarella rilancia l’urgenza di una Difesa comune Ue, ma esiste già ed è la NatoSergio Mattarella ha definito “indifferibile” la costruzione di una Difesa comune europea. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Franco Pepe tra pizza e alta cucina: una lezione al congresso (e torna Authentica); Pietrelcina celebra il carciofo con la pizza Pucinara di Franco Pepe; A Pietrelcina il maestro Franco Pepe presneta la sua pizza 'pucynara'; Mondo pizza - Vincenzo Palermo torna a Matera: la nuova visione di Più Sud. Franco Pepe, famosi nel mondo per la pizza ma la figura del pizzaiolo non esisteOggi ci conoscono nel mondo per la pizza però la figura del pizzaiolo non è definita, non esiste. Per queste motivazioni, come maestro d'arte selezionato dal governo tra le otto persone che rappresen ... ansa.it Il pizzaiolo non esiste come professione: Pepe rilancia la battagliaIl maestro campano rilancia da Pietrelcina la proposta: percorso formativo negli alberghieri e confronto con il governo il 22 maggio ... napolitoday.it Aperitivo pacchero fritto con ripieno diricotta prociutto e pepe - facebook.com facebook