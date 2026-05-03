L’Inter ha conquistato il suo 21esimo scudetto con tre giornate di anticipo, dopo la vittoria contro il Parma. I calciatori hanno espresso soddisfazione e entusiasmo, con Barella che ha sottolineato come questa squadra non abbia mai smesso di voler stare insieme. La festa per il titolo è stata accompagnata da parole di gioia e orgoglio da parte dei giocatori, che hanno condiviso l’evento tra sorrisi e festeggiamenti.

Una cavalcata incredibile, un campionato dominato e vinto con tre giornate d’anticipo: l’Inter festeggia il 21esimo scudetto della sua storia dopo la vittoria contro il Parma. E proprio al termine del match, durante i festeggiamenti in campo, sono arrivate le parole dei protagonisti. Tra questi anche Nicolò Barella, capitano in assenza di Lautaro Martinez che ha commentato così lo scudetto: “Questa era il nostro obiettivo, per la stagione puoi lasciare qualcosa per strada. Ce ne sta un altro (la Coppa Italia, ndr) ma oggi ci godiamo questa giornata. Non è stato facile. È un grande traguardo “, ha spiegato il centrocampista nerazzurro. C’era a Monaco – dopo la disfatta di un anno fa contro il Psg in finale di Champions League – e c’era anche stasera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La festa dell’Inter e le parole dei calciatori. Barella: “Questa squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme”

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