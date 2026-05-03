In piazza si è svolta la festa del “Manna”, un evento dedicato a esprimere gratitudine per il quartiere. La manifestazione ha coinvolto numerosi residenti e ha visto la partecipazione di diverse attività locali. Tra i presenti, c’era anche Matteo Fronduti, conosciuto per la sua statura imponente da rugbysta e il volto amichevole che trasmette serenità. La giornata si è svolta tra momenti di condivisione e socializzazione, in un’atmosfera di convivialità.

Fisico possente da rugbysta ma un viso da ragazzone che non mette soggezione, anzi rassicura, perché in un mondo dove l’indifferenza impera, lui, Matteo Fronduti, ha l’aria di cercare empatia e sintonia con chi lo circonda. Tipo speciale? Questo sì. E del resto, bisogna esserlo per avere deciso, 18 anni fa, di avviare un ristorante – il “ Manna ” - in un angolo grazioso di Milano ma non certo da vetrina come piazzale Governo Provvisorio, nel cuore di Turro. Correva l’anno 2008 e forse qualcuno avrà pure pensato che quel promettente chef che aveva vissuto esperienze importanti in locali di pregio e pure stellati (con Riccardo Camanini e Davide Oldani) meritasse un palcoscenico meno defilato di quello individuato a nord di Loreto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa del “Manna“ (in piazza): "Per dire grazie al nostro quartiere"

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