Festa del papà arrivano le giostre in piazza E cambia la viabilità nel quartiere

In occasione della Festa del papà a Quartesana, verranno installate diverse giostre in piazza Concetta Pusinanti. L’allestimento dell’area dedicata agli spettacoli viaggianti sarà effettuato da mercoledì 11 a martedì 24 marzo, coinvolgendo il quartiere. La viabilità nella zona subirà modifiche durante il periodo di allestimento e delle eventuali attività legate alla manifestazione.

In occasione della ‘Festa del papà’ a Quartesana arriveranno le giostre. L'allestimento dell'area dedicata agli spettacoli viaggianti è in programma da mercoledì 11 a martedì 24 marzo in piazza Concetta Pusinanti. Per questo, sono previste anche modifiche alla viabilità. Nello specifico, dalle 00.01 del 10 marzo alle 24 del 24 marzo, in piazza Concetta Pusinanti vi sarà l’istituzione di divieto di transito e di fermata, eccetto i veicoli al seguito degli operatori su area pubblica. In vi Comacchio all'intersezione con piazza Concetta Pusinanti, su ambo i lati, è in programma l’istituzione dell'obbligo di proseguire diritto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

