Parlavo al vuoto | il microfono non funziona problemi tecnici per Tredici Pietro a Sanremo 2026 La falsa partenza poi l’intervento di Carlo Conti – VIDEO

Il debutto sul palco dell’Ariston non si scorda mai, a maggior ragione se accompagnato dal più classico degli imprevisti della diretta. Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, l’esibizione di Tredici Pietro ha subìto una falsa partenza a causa di un problema tecnico, fortunatamente risolto nel giro di pochi istanti e gestito con grande ironia. Il microfono spento e il soccorso di Conti. L’inconveniente si è verificato proprio all’inizio della performance. Partita regolarmente la base musicale del brano in gara, Uomo che cade, Tredici Pietro ha cominciato a cantare la sua strofa, ma dal suo microfono non è uscito alcun suono. C’è voluto qualche secondo di esibizione “muta” prima che l’artista si accorgesse dell’anomalia e si fermasse. A sbloccare l’impasse è arrivato tempestivamente Carlo Conti, che ha raggiunto il palco per gestire l’interruzione mentre i tecnici di studio provvedevano alla sostituzione fulminea dell’apparecchiatura difettosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: “Ho parlato al vuoto”Un problema tecnico ha fermato Tredici Pietro durante il suo debutto a Sanremo 2026, perché il microfono dell'artista non funzionava.

Sanremo, imbarazzo tecnico per Tredici Pietro: il microfono non parte, gelo in sala. Il cantante: «Ho parlato al vuoto»Tredici Pietro ha incontrato un problema tecnico al suo debutto a Sanremo, causando un silenzio imbarazzante in sala.