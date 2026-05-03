Il mondo della Formula 1 ha reso omaggio ad Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio, con parole di riconoscimento da parte di alcuni tra i principali protagonisti del circus. Hamilton ha definito Zanardi un'ispirazione, mentre Vasseur ha espresso la sua ammirazione. Inoltre, Kimi Raikkonen ha dedicato la pole position a Zanardi, lasciando un messaggio di affetto e rispetto.

Il mondo della F1 ha ricordato così Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio. Le parole di Hamilton e Vasseur, e la dedica di Kimi: "La pole è per lui". Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La F1 ricorda Zanardi, Hamilton: "Un'ispirazione". Kimi: "La pole è per lui"

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