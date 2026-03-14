Kimi Antonelli fa la pole e riscrive la storia della F1 in Cina | Hamilton terzo nelle Qualifiche
Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nelle qualifiche di Formula 1 in Cina, diventando il più giovane pilota di sempre a ottenere questa posizione. La sua prestazione ha fatto registrare un nuovo record nella storia della F1. Hamilton si è classificato terzo nelle qualifiche. La sessione si è svolta senza ulteriori incidenti o interruzioni.
Kimi Antonelli ha realizzato la prima pole position della sua carriera. Il pilota italiano diventa il più giovane pole-man di sempre in F1. Prima fila con Russell, poi Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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