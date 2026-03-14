Kimi Antonelli fa la pole position e riscrive la storia della F1 | Hamilton terzo al GP Cina

Kimi Antonelli ha ottenuto la prima pole position della sua carriera in Formula 1, diventando il più giovane di sempre a conquistare questa posizione. Al Gran Premio della Cina, Antonelli ha superato gli altri piloti durante le qualifiche, mentre Lewis Hamilton si è classificato terzo. La sessione di qualifiche ha visto il giovane italiano dominare la pista, segnando un importante risultato personale.