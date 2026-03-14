Kimi Antonelli fa la pole position e riscrive la storia della F1 | Hamilton terzo al GP Cina
Kimi Antonelli ha ottenuto la prima pole position della sua carriera in Formula 1, diventando il più giovane di sempre a conquistare questa posizione. Al Gran Premio della Cina, Antonelli ha superato gli altri piloti durante le qualifiche, mentre Lewis Hamilton si è classificato terzo. La sessione di qualifiche ha visto il giovane italiano dominare la pista, segnando un importante risultato personale.
Kimi Antonelli ha realizzato la prima pole position della sua carriera. Il pilota italiano diventa il più giovane pole-man di sempre in F1. Prima fila con Russell, poi Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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