Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha deciso di parlare dopo il match Inter-Juventus, dove un errore di La Penna ha influenzato l’esito della partita. Rocchi ha spiegato che l’arbitro si sente colpevole, ma ha anche sottolineato che non è l’unico a sbagliare in campo. Il dirigente ha precisato che l’episodio riguarda il rosso mostrato a Kalulu, un errore che ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Rocchi ha evidenziato come l’arbitro sia rimasto molto sconvolto dall’incidente.

Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Infortunio Gila, problema al ginocchio contro l’Atalanta: Lazio in ansia! Le sue condizioni Liverpool, Slot riabbraccia Salah e dimentica le tensioni: «Molto bello sia tornato a segnare e a fornire assist, ma c’è un’altra cosa che mi piace maggiormente» Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l’episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!»

L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.

Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Inter