Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve | Dispiaciuti per l’episodio chiaro errore di La Penna Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha deciso di parlare dopo il match Inter-Juventus, dove un errore di La Penna ha influenzato l’esito della partita. Rocchi ha spiegato che l’arbitro si sente colpevole, ma ha anche sottolineato che non è l’unico a sbagliare in campo. Il dirigente ha precisato che l’episodio riguarda il rosso mostrato a Kalulu, un errore che ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Rocchi ha evidenziato come l’arbitro sia rimasto molto sconvolto dall’incidente.
Inter-Juve, il rosso a Kalulu. Rocchi: "L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti cercano di fregarci..."
L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.
Rocchi sull’espulsione di Kalulu: «Siamo dispiaciuti, la decisione di La Penna è errata ed è mortificato. C’è stata una simulazione chiara, cercano in tutti i modi di fregarci»
Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell'arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.
