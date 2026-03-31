Questa mattina il giocatore non si è presentato all’allenamento programmato a Castel Volturno, dove il Napoli lo attendeva. La società aveva dato un ultimatum, ma l’assenza di Lukaku ha portato all’attesa di una decisione ufficiale. La situazione rimane in sospeso, con il club che ora si aspetta chiarimenti o eventuali comunicazioni.

Il Napoli aspettava Romelu Lukaku questa mattina a Napoli, a Castel Volturno, per l’allenamento. Era l’ultimatum della società. Ma l’attaccante belga non ha ancora fatto rientro in Italia, dunque non sarà presente alla ripresa degli allenamenti. Il rientro di Lukaku a Napoli non c’è stato. Come riportato da Gianluca Di Marzio: La posizione della società è sempre stata dura, fin dalla decisione presa venerdì di non rientrare in Italia nonostante l’impossibilità di prendere parte alle amichevoli internazionali del Belgio. Una scelta dettata dalla volontà di ritrovare la miglior condizione possibile in vista del finale di stagione. Da capire, dunque, quale sarà la decisione del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku non si è presentato, ora si attende la decisione del Napoli

Articoli correlati

Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee: lo United fissa il prezzo, si attende Lukaku!Joshua Zirkzee torna in Italia solo se il Napoli risolve la situazione Romelu Lukaku.

En-Nesyri Juve, non solo i bianconeri sul marocchino: un altro club sta facendo sul serio. Ora si attende la decisione dell’attaccante. Le ultimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

#Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Lukaku dove sei? Il Napoli lo aspettava, Big Rom non si è presentato agli allenamenti; Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendo; Scoppia il caso Lukaku? Era atteso a Napoli per l'allenamento ma non si è presentato; Clamoroso Lukaku, non si è presentato a Castel Volturno: Napoli infuriato! – Mattino.

Caso Lukaku, se non torna oggi De Laurentiis ha già deciso cosa fareIn casa Napoli tiene banco il caso relativo a Romelu Lukaku, il calciatore belga non si è presentato a Castel Volturno nei giorni scorsi facendo scoppiare una vera e propria bomba. Aurelio De Laurenti ... msn.com

. @sscnapoli, Romelu Lukaku non c'è alla ripresa degli allenamenti: l'attaccante è rimasto in Belgio x.com

Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è… facebook