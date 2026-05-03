La curiosità | il giocatore è stato ospite d’onore a una cena benefica a Quattro Castella Uglietti fa bene anche i cappelletti

Durante una cena benefica a Quattro Castella, un noto giocatore è stato invitato come ospite d’onore. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i partecipanti, mentre nel frattempo, in ambito sportivo, si segnala una recente ottima prestazione di un atleta in una partita contro Tortona. L’atleta si distingue per aver indossato la canotta biancorossa e per aver offerto una delle sue migliori performance in questa stagione.

In casa Una Hotels è il personaggio del momento, specialmente dopo la brillantissima prestazione contro Tortona, probabilmente la migliore in canotta biancorossa. Si parla di Lorenzo Uglietti a cui i tifosi reggiani, da tempo, hanno dedicato un coro giocando sull’assonanza tra il suo cognome e i tradizionali cappelletti. Che è poi stato il titolo: "Meglio Uglietti o i cappelletti? La verità da Barbaterre" della cena benefica organizzata giovedi da Gilberto Chiari, titolare dell’omonimo studio fiscale e partner della Pallacanestro Reggiana, nell’agriturismo di Quattro Castella. Ospite d’onore proprio il play biancorosso che è stato coinvolto nella preparazione a mano dei cappelletti, nonché nel riempire di crema i cannellini della pasticceria Nuovo Swing, altro sponsor della squadra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La curiosità: il giocatore è stato ospite d’onore a una cena benefica a Quattro Castella. Uglietti fa bene anche i cappelletti Notizie correlate Da Ricci e Cappelletti a Uglietti e Alviti, italiani protagonisti: il top della 28ª di Serie AMentre la Virtus continua a guardare tutti dall’alto, Brescia inciampa in casa contro una straordinaria Treviso, a cui ora manca l’ultimo sforzo per... Il principe Harry è stato citato in giudizio per diffamazione dall’organizzazione benefica Sentebale, da lui co-fondata in onore di sua madreUn’organizzazione benefica africana per la lotta all’AIDS, co – fondata dal principe Harry del Regno Unito in onore della sua defunta madre, la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La curiosità: il giocatore è stato ospite d’onore a una cena benefica a Quattro Castella. Uglietti fa bene anche i cappelletti; Tabellino partita Sorbolo Biancazzurra vs Quattro Castella Re; Scheda giocatore Contu Salvatore. La curiosità: il giocatore è stato ospite d’onore a una cena benefica a Quattro Castella. Uglietti fa bene anche i cappellettiIn casa Una Hotels è il personaggio del momento, specialmente dopo la brillantissima prestazione contro Tortona, probabilmente la ... ilrestodelcarlino.it Dopo la prima nel 2025 al Castello di Susa la mostra "Matilde di Canossa e Adelaide di Susa" - Il Medioevo delle donne" si sposta al castello di Bianello (Quattro Castella) in occasione della ricorrenza dei 60 anni del Corteo Storico Matildico nell'ambito del M - facebook.com facebook