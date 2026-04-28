Da Ricci e Cappelletti a Uglietti e Alviti italiani protagonisti | il top della 28ª di Serie A

Da gazzetta.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 28ª giornata di Serie A, sono stati diversi i giocatori italiani che si sono distinti in campo. Da Ricci e Cappelletti a Uglietti e Alviti, alcuni hanno offerto prestazioni notevoli, attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Tra le sorprese e i protagonisti della settimana, si sono susseguite azioni e risultati che hanno coinvolto diversi talenti italiani, confermando la presenza di calciatori nazionali tra i protagonisti della massima serie italiana.

Mentre la Virtus continua a guardare tutti dall’alto, Brescia inciampa in casa contro una straordinaria Treviso, a cui ora manca l’ultimo sforzo per blindare la salvezza. O quantomeno, alla squadra di Nicola basta l’ultimo passo falso di Sassari, restata ai box in questo turno e impegnata contro Bologna e Brescia nelle prossime due giornate. Intanto Milano scampa alla rimonta della Reyer e resiste al terzo posto, mentre Reggio Emilia recupera terreno a sfavore della Bertram, apparsa anche stavolta giù di tono. Altro scontro diretto, a margine del tabellone playoff: Varese si difende dall’assalto di Cremona, il quadro della post-season è quasi del tutto delineato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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