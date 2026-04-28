Da Ricci e Cappelletti a Uglietti e Alviti italiani protagonisti | il top della 28ª di Serie A

Nella 28ª giornata di Serie A, sono stati diversi i giocatori italiani che si sono distinti in campo. Da Ricci e Cappelletti a Uglietti e Alviti, alcuni hanno offerto prestazioni notevoli, attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Tra le sorprese e i protagonisti della settimana, si sono susseguite azioni e risultati che hanno coinvolto diversi talenti italiani, confermando la presenza di calciatori nazionali tra i protagonisti della massima serie italiana.

Mentre la Virtus continua a guardare tutti dall’alto, Brescia inciampa in casa contro una straordinaria Treviso, a cui ora manca l’ultimo sforzo per blindare la salvezza. O quantomeno, alla squadra di Nicola basta l’ultimo passo falso di Sassari, restata ai box in questo turno e impegnata contro Bologna e Brescia nelle prossime due giornate. Intanto Milano scampa alla rimonta della Reyer e resiste al terzo posto, mentre Reggio Emilia recupera terreno a sfavore della Bertram, apparsa anche stavolta giù di tono. Altro scontro diretto, a margine del tabellone playoff: Varese si difende dall’assalto di Cremona, il quadro della post-season è quasi del tutto delineato.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Ricci e Cappelletti a Uglietti e Alviti, italiani protagonisti: il top della 28ª di Serie A Notizie correlate Basket, i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Cappelletti formato eroe per Treviso, Ricci trascina MilanoCi sono due nomi che, nella stessa giornata, ottengono 25 di valutazione nella 28a giornata di Serie A 2025-2026. Leggi anche: Basket, i migliori italiani della 27 giornata di Serie A. Rossato e Cappelletti trascinano, spiccano Lever e Alviti Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Basket, i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Cappelletti formato eroe per Treviso, Ricci trascina Milano; Alessandro Cappelletti è il Best ITA Fastweb della 28ª giornata della Serie A Unipol 2025/26; Logiman Orzinuovi batte anche l'Assigeco 95-75; A 13^R: Diarra Mvp davanti a Christon Cappelletti miglior italiano. Da Ricci e Cappelletti a Uglietti e Alviti, italiani protagonisti: il top della 28ª di Serie ALa prestazione da segnalare, la sorpresa della settimana e l'italiano sotto i riflettori, ma anche il quintetto ideale: tutto sul weekend di Serie A ... msn.com OLIMPIA: CAPITAN RICCI «Se non entri nei play-in e non vinci lo scudetto, qui a Milano è visto come un mezzo fallimento. Noi vogliamo sfruttare questa eliminazione dall'Eurolega come benzina per arrivare fino in fondo e vincere lo scudetto» facebook Rigore Toro, Trevisani: “Se Pongracic no, Ricci no, qual è il metro O tutti o nessuno” x.com