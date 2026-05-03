La crisi del mercato perse 100 bancarelle Non ci sono più giovani

La crisi del mercato locale ha portato alla chiusura di circa cento bancarelle, con un calo evidente di giovani venditori. Un commerciante di lunga data ha commentato le difficoltà di operare in un contesto sempre più complicato, sottolineando come la mancanza di nuovi giovani sia uno dei problemi principali. La situazione si è aggravata negli ultimi anni, influenzando la vivacità e la varietà del mercato.

Ravenna, 3 maggio 2026 – “Come quasi tutto, oggi è diventato più complicato anche fare il mercato – spiega Roberto Parisi, cervese, mentre sistema una storica bancarella di abbigliamento –. Abbiamo un grosso problema di ricambio generazionale: gli italiani, i nostri giovani, non vogliono più fare questo lavoro”. Quest’anno, infatti, il mercato di piazza Sighinolfi ha perso quarantuno posteggi per gli ambulanti il mercoledì e trenta il sabato. L’area dedicata alle compere rimpicciolisce perché molti posteggi restano vuoti. Il provvedimento è stato deliberato a fine marzo dalla giunta e fa seguito a un’altra azione dello stesso tipo arrivata tra il 2022 e il 2023.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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