La crisi dell’artigianato Perse 600 ditte in un anno | Più giovani e stranieri Ma non è sufficiente

La crisi dell’artigianato deriva da un calo di 600 aziende in un anno, causato da giovani che preferiscono altri settori e da una crescente presenza di stranieri. Le difficoltà finanziarie, come gli alti costi di affitto e tasse, spingono molte imprese a chiudere. La mancanza di ricambio generazionale e la fuga dal lavoro manuale riducono ulteriormente il settore. La situazione si aggrava con la difficoltà di reperire personale qualificato.

di Andrea Gianni MILANO Mancato ricambio generazionale, rischi d’impresa e costi troppo alti, dall’affitto alle imposte, fuga dal lavoro manuale, difficoltà nel trovare personale qualificato. Questi e altri fattori sono alle radici di un calo delle imprese artigiane a Milano e nella Città metropolitana, che prosegue inarrestabile. Per fermarlo non basta l’aumento delle ditte aperte da stranieri e da giovani under 35 come, tra i tanti, Moustafà Mohamed che, arrivato a Milano dall’Egitto all’età di 16 anni, è partito da zero e ora gestisce due ristoranti e una panetteria. Una situazione fotografata dai dati elaborati da Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza, associazione che rappresenta una galassia di imprese che vanno dal mondo dell’edilizia ai saloni di bellezza e alla cura della persona, fino a tassisti e ristoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

