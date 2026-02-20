Civitanova mercato più sicuro | bancarelle spostate via al piano

A Civitanova Marche, il mercato più frequentato è stato spostato per aumentare la sicurezza. La decisione deriva da diverse segnalazioni di problemi di traffico e sicurezza tra i venditori e i clienti. Le bancarelle sono state trasferite lungo via Don Minzoni, dove si sono creati spazi più ampi e meno traffico. Il nuovo allestimento mira a rendere più facile il passaggio e prevenire incidenti. I primi riscontri mostrano un miglioramento nella gestione del flusso e un ambiente più ordinato. La modifica interessa tutti i partecipanti alla manifestazione.

Civitanova Marche Rimodella il Mercato Settimanale: Priorità alla Sicurezza e Fluidità. Civitanova Marche è al lavoro per rinnovare il suo storico mercato settimanale, con un piano che mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dello spazio in piazza XX Settembre. L'assessore al Commercio Roberto Pantella ha presentato un progetto di riorganizzazione delle bancarelle che prevede un riposizionamento per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso e garantire maggiore ordine pubblico. Un Percorso di Riqualificazione Iniziato dal Confronto. La decisione di intervenire sul mercato del sabato nasce da una consapevolezza condivisa tra amministrazione e operatori commerciali: la necessità di affrontare alcune criticità legate alla sicurezza e alla gestione degli spazi.