Mentre bombarda l'Iran Trump dice che è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran è il benvenuto a partecipare ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti. Nel frattempo, l'amministrazione americana ha condotto attacchi aerei sull'Iran. Il presidente della FIFA ha incontrato il presidente degli Stati Uniti e ha ottenuto rassicurazioni sulla partecipazione dell'Iran alla competizione. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli dell'incontro o sui motivi delle dichiarazioni.

Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la partecipazione dell'Iran ai prossimi Mondiali: "È il benvenuto". Il punto è cosa ne pensa l'Iran, che è tuttora sotto le bombe americane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

