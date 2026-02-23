Cosa sta succedendo in Messico dopo l'uccisione di El Mencho la Farnesina | Evitare spostamenti

Violenze e disordini in Messico a seguito della morte di Nemesio Oseguera Cervantes, noto anche come "El Mencho", il re del narcotraffico su cui era stata messa una taglia da 15 milioni di dollari. In tutto il Paese si registrano incendi, caos e numerose vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucciso il re del narcotraffico El Mencho, ricercato numero uno al mondo, Messico a ferro e fuoco: “Non uscite”L’uccisione di El Mencho, noto come il re del narcotraffico e ricercato con una taglia di 15 milioni di dollari, ha provocato un’ondata di violenza in Messico.

Le violenze in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”Il cartello che controllava una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico ha reagito con violenza all’uccisione di “El Mencho”.

