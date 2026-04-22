Polverone inonda aziende e case vicine al cementificio durante i lavori di demolizione FOTO-VIDEO

Nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, una zona di Pescara vicino a un cementificio è stata interessata da un’improvvisa nube di polvere bianca. L’area, situata in via Raiale, si è trovata sotto un fitto velo di polverone durante i lavori di demolizione, nonostante piovesse intensamente in quel momento. Testimoni riferiscono di aver visto l’aria diventare densa di particelle, con alcune immagini e video che mostrano chiaramente l’episodio.