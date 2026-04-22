Polverone inonda aziende e case vicine al cementificio durante i lavori di demolizione FOTO-VIDEO
Nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, una zona di Pescara vicino a un cementificio è stata interessata da un’improvvisa nube di polvere bianca. L’area, situata in via Raiale, si è trovata sotto un fitto velo di polverone durante i lavori di demolizione, nonostante piovesse intensamente in quel momento. Testimoni riferiscono di aver visto l’aria diventare densa di particelle, con alcune immagini e video che mostrano chiaramente l’episodio.
La zona dell'ex cementificio, in via Raiale a Pescara, nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, è stata improvvisamente avvolta da un polverone bianco nonostante in quel momento ci fosse una pioggia battente.A provocare il polverone, come mostrano alcuni video, la decisione, da parte di chi si.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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