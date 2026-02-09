‘Giorno del ricordo’ in programma la cerimonia di commemorazione dei martiri delle foibe

In mattinata si svolge a Ferrara la cerimonia per ricordare le vittime delle foibe. Alle 10, le autorità e i cittadini si riuniscono davanti al monumento di piazzale Poledrelli per onorare i martiri. La commemorazione si svolge nel rispetto della tradizione, senza grandi sfarzi, ma con il rispetto che merita questa giornata.

In occasione della ricorrenza del ‘Giorno del ricordo’, martedì 10 alle 10 avrà luogo una cerimonia di commemorazione davanti al monumento dedicato ai martiri delle foibe in piazzale Poledrelli 1F a Ferrara. Dopo gli onori ai caduti e la benedizione del monumento, interverranno il vicesindaco.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Domani Falconara ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia in piazza Martiri delle Foibe.

La città di Sondrio ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco della Rimembranza.

Foibe: martedì alla Camera cerimonia 'Giorno del Ricordo' con Mattarella e Meloni. Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 10, nell'Aula di Montecitorio, si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo.

Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe Garzarelli. Cerimonia pubblica dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata, in programma il 10 febbraio, nel parco intitolato al concittadino, in via della Libertà.

Visto l'avvicinarsi del cosiddetto "giorno del ricordo", mi permetto di rinviare alla mia pagina per una bibliografia sul confine orientale.