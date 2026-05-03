La colonna di fumo visibile da lontano il fienile in fiamme | vigili del fuoco in azione

Da trentotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha interessato un fienile, con una colonna di fumo che si alza nel cielo e si può vedere da diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno intervenendo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra informazione sui danni o sulle cause dell’incendio è ancora stata resa nota.

La colonna di fumo che si innalza al cielo, ben visibile da lontano, e la struttura del fienile in fiamme. È stato un pomeriggio di duro lavoro quello di sabato 2 maggio 2026 per i vigili del fuoco altoatesini che sono intervenuti per un grave incendio divampato in un fienile nei pressi del Lago.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer

Video ? Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer ?

Notizie correlate

L’auto avvolta dalle fiamme, la colonna di fumo che sale: vigili del fuoco in azioneA dare l’allarme la proprietaria del veicolo che, poco dopo averlo parcheggiato nel cortile di casa, si è accorta dell’incendio Un’automobile...

Camaiore, grosso incendio sul monte Moneta: densa colonna di fumo, vigili del fuoco in azioneCamaiore (Lucca), 24 marzo 2026 – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, sul monte Moneta, nel territorio comunale di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Allarme incendio in una struttura ricettiva: alta colonna di fumo, vigili del fuoco in azione; Incendio a Torino Parella: fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione, colonna di fumo visibile da distante; Incendio in cantiere, a fuoco tubi e sterpaglie: alta colonna di fumo visibile in città; Auto in fiamme, colonna di fumo a Breganzona.

la colonna di fumoUn grossa colonna di fumo nero e i passanti lanciano l'allarme, incendio nella vecchia caserma dei vigili del fuoco (FOTO): in azione i pompieri con più mezziNALLES. Momenti di paura nella mattina di giovedì 30 aprile a Nalles, in Alto Adige: un incendio è scoppiato nella vecchia caserma dei vigili del fuoco in Via Andreas Hofer. L'allarme è scattato attor ... ildolomiti.it

la colonna di fumoIncendio in azienda, donna ha un malore e finisce in ospedale. La colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanzaVILLA DEL CONTE (PADOVA) - La colonna di fumo nero è stata notata a diverse centinaia di metri di distanza attirando in via Marconi decine di residenti preoccupati. Un incendio ... ilgazzettino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.