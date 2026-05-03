La colonna di fumo visibile da lontano il fienile in fiamme | vigili del fuoco in azione

Un incendio ha interessato un fienile, con una colonna di fumo che si alza nel cielo e si può vedere da diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno intervenendo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra informazione sui danni o sulle cause dell’incendio è ancora stata resa nota.

La colonna di fumo che si innalza al cielo, ben visibile da lontano, e la struttura del fienile in fiamme. È stato un pomeriggio di duro lavoro quello di sabato 2 maggio 2026 per i vigili del fuoco altoatesini che sono intervenuti per un grave incendio divampato in un fienile nei pressi del Lago.🔗 Leggi su Trentotoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate L’auto avvolta dalle fiamme, la colonna di fumo che sale: vigili del fuoco in azioneA dare l’allarme la proprietaria del veicolo che, poco dopo averlo parcheggiato nel cortile di casa, si è accorta dell’incendio Un’automobile... Camaiore, grosso incendio sul monte Moneta: densa colonna di fumo, vigili del fuoco in azioneCamaiore (Lucca), 24 marzo 2026 – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, sul monte Moneta, nel territorio comunale di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Allarme incendio in una struttura ricettiva: alta colonna di fumo, vigili del fuoco in azione; Incendio a Torino Parella: fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione, colonna di fumo visibile da distante; Incendio in cantiere, a fuoco tubi e sterpaglie: alta colonna di fumo visibile in città; Auto in fiamme, colonna di fumo a Breganzona. Un grossa colonna di fumo nero e i passanti lanciano l'allarme, incendio nella vecchia caserma dei vigili del fuoco (FOTO): in azione i pompieri con più mezziNALLES. Momenti di paura nella mattina di giovedì 30 aprile a Nalles, in Alto Adige: un incendio è scoppiato nella vecchia caserma dei vigili del fuoco in Via Andreas Hofer. L'allarme è scattato attor ... ildolomiti.it Incendio in azienda, donna ha un malore e finisce in ospedale. La colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanzaVILLA DEL CONTE (PADOVA) - La colonna di fumo nero è stata notata a diverse centinaia di metri di distanza attirando in via Marconi decine di residenti preoccupati. Un incendio ... ilgazzettino.it Sotto il Supramonte di Dorgali c'è una colonna di pietra alta 38 metri. Cresciuta in completa oscurità, senza che nessuno la vedesse, per circa 125.000 anni. Non è un palazzo. Non è una scultura. È calcite pura, depositata goccia dopo goccia dentro la Grotta - facebook.com facebook Walk of Fame di Miley Cyrus torna al cinema, nella colonna sonora de Il diavolo veste Prada 2 x.com