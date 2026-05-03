La colonna di fumo visibile da lontano il fienile in fiamme | vigili del fuoco in azione il video

Un incendio ha interessato un fienile, generando una colonna di fumo visibile a distanza e coinvolgendo i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme. Il video diffuso mostra il fienile in fiamme con il fumo che si alza verso il cielo. Non sono state ancora rese note le cause dell’incendio né eventuali conseguenze. Le operazioni di spegnimento sono in corso sul luogo.

La colonna di fumo che si innalza al cielo, ben visibile da lontano, e la struttura del fienile in fiamme. È stato un pomeriggio di duro lavoro quello di sabato 2 maggio 2026 per i vigili del fuoco altoatesini che sono intervenuti per un grave incendio divampato in un fienile nei pressi del Lago.🔗 Leggi su Trentotoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate La colonna di fumo visibile da lontano, il fienile in fiamme: vigili del fuoco in azioneLa colonna di fumo che si innalza al cielo, ben visibile da lontano, e la struttura del fienile in fiamme. L’auto avvolta dalle fiamme, la colonna di fumo che sale: vigili del fuoco in azioneA dare l’allarme la proprietaria del veicolo che, poco dopo averlo parcheggiato nel cortile di casa, si è accorta dell’incendio Un’automobile... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le fiamme e un'altissima colonna di fumo. Paura nella notte: vanno a fuoco due autoarticolati parcheggiati nella stessa via (VIDEO e FOTO); Incendio a Torino Parella: fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione, colonna di fumo visibile da distante; Incendio in cantiere, a fuoco tubi e sterpaglie: alta colonna di fumo visibile in città; Auto in fiamme, colonna di fumo a Breganzona. Un grossa colonna di fumo nero e i passanti lanciano l'allarme, incendio nella vecchia caserma dei vigili del fuoco (FOTO): in azione i pompieri con più mezziNALLES. Momenti di paura nella mattina di giovedì 30 aprile a Nalles, in Alto Adige: un incendio è scoppiato nella vecchia caserma dei vigili del fuoco in Via Andreas Hofer. L'allarme è scattato attor ... ildolomiti.it Civitavecchia – Incendio sul lungomare, in fiamme una caldaia: si alza una colonna di fumo nero (VIDEO)CIVITAVECCHIA - Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio sul lungomare Tahon de Revel, a Civitavecchia, dove un incendio improvviso ha interrotto la quiete de ... etrurianews.it Sotto il Supramonte di Dorgali c'è una colonna di pietra alta 38 metri. Cresciuta in completa oscurità, senza che nessuno la vedesse, per circa 125.000 anni. Non è un palazzo. Non è una scultura. È calcite pura, depositata goccia dopo goccia dentro la Grotta - facebook.com facebook Walk of Fame di Miley Cyrus torna al cinema, nella colonna sonora de Il diavolo veste Prada 2 x.com