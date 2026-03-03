Palazzo del Podestà ospita la mostra Le donne nel mondo

Sabato pomeriggio presso il Palazzo del Podestà è stata inaugurata la mostra fotografica “Le donne nel mondo”. L’evento è stato organizzato dal Comune di Montevarchi e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Festa Internazionale della Donna. La mostra presenta immagini che rappresentano donne provenienti da diverse parti del mondo. La cerimonia di apertura ha coinvolto alcune autorità locali e rappresentanti delle associazioni partecipanti.

Arezzo, 03 marzo 2026 – Sabato pomeriggio è stata inaugurata presso il Palazzo del Podestà la mostra fotografica "Le donne nel mondo", il primo degli eventi organizzati dal Comune di Montevarchi e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Festa Internazionale della Donna. L'iniziativa apre ufficialmente il programma "Donne rese invisibili: Donne, Democrazia, Libertà". La rassegna propone immagini di donne provenienti da tutto il mondo, catturate in contesti differenti: dal ruolo di madri e lavoratrici ai momenti di tempo libero, restituendo uno spaccato globale e multiculturale dell'esperienza femminile. La Presidente della Commissione Pari Opportunità, Consuelo Magrini, ha spiegato che la mostra si articola in tre atti.