Armodio protagonista al Podestà La mostra è curata da Giovanni Faccenda

A Montevarchi, negli spazi del Palazzo del Podestà, si tiene una mostra dedicata all'arte. L'evento è curato da Giovanni Faccenda e presenta opere di Armodio, artista noto per il suo lavoro nel settore. La rassegna si inserisce tra le principali iniziative culturali della stagione e si svolge in un edificio storico della città. La mostra rimarrà aperta fino a data da definire.

La grande arte torna a Montevarchi, negli spazi espositivi del Palazzo del Podestà, con un evento di assoluto rilievo. Dal 16 aprile al 28 giugno sarà ospitata la mostra “Archetipi e resurrezioni – Sublimi metamorfosi sul tema della natura”, dedicata all’artista Armodio, uno dei maggiori pittori.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Palazzo del Podestà ospita la mostra “Le donne nel mondo”Arezzo, 03 marzo 2026 – Sabato pomeriggio è stata inaugurata presso il Palazzo del Podestà la mostra fotografica “Le donne nel mondo”, il primo degli... Giorgia Soleri mostra la pancia: “Non sono incinta, sono malata. Vorrei essere creduta, e curata”Giorgia Soleri torna a parlare dell'endometriosi, malattia di cui soffre, dopo aver ricevuto un commento che fa riferimento alla sua "pancia gonfia":...