La celebrazione L’omaggio ai piloti e a don Mantovani

Venerdì primo maggio si è svolta la tradizionale messa in ricordo dei meccanici e piloti, un momento di commemorazione che si ripete ogni anno. La cerimonia si è tenuta presso la chiesa locale, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti del settore. Durante la funzione sono stati ricordati coloro che hanno contribuito alla storia delle competizioni e alla cura delle attività aeronautiche. Tra i partecipanti si è anche ricordata la figura di don Mantovani.

Venerdì scorso, primo maggio, si è svolta la tradizionale messa in ricordo dei meccanici e piloti scomparsi presso la chiesa del Santissimo Crocifisso e Santa Caterina a Modena, dove don Sergio Mantovani (per tutti ’don Ruspa’ scomparso nel 2018) ha svolto il proprio ruolo di sacerdote oltre che di cappellano della Formula 1, cerimonia organizzata dal Club Motori di Modena e Motoclub Modena. "Don Sergio riteneva i piloti come i meccanici di Formula 1 lavoratori al servizio e sviluppo di nuove tecnologie – ha spiegato Galliano Toschi, membro del Club Motori di Modena – per questo la messa si svolge ogni primo maggio". La funzione religiosa è stata celebrata da don Giulio Migliaccio, parroco di Panzano ed appassionato di moto, assieme a don Carlo Bertacchini, parroco del Santissimo Crocifisso e Santa Caterina e don Gianpaolo Sandri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La celebrazione. L’omaggio ai piloti e a don Mantovani Notizie correlate Al Teatro Savio la celebrazione dei sessant'anni di storia dei salesiani Don bosco "Gesù adolescente"Sabato 18 aprile, alle 10, nel Teatro Savio di Palermo (via Giovanni Evangelista Di Blasi), l'Opera salesiana “Gesù Adolescente” aprirà le sue porte... Motorally: 70 piloti a Riotorto, omaggio a Sara Lenzi e scommessaRiotorto si prepara ad accogliere la Scuola Federale Motorally: un tributo a Sara Lenzi e una scommessa per il territorio Riotorto, pittoresca...