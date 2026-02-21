Motorally | 70 piloti a Riotorto omaggio a Sara Lenzi e scommessa

A Riotorto, 70 piloti partecipano alla Motorally per onorare la memoria di Sara Lenzi e testare nuove strategie. La manifestazione attira appassionati e curiosi, portando in paese un evento di grande coinvolgimento. I concorrenti sfidano i percorsi impegnativi scelti dagli organizzatori, creando un’occasione di confronto e adrenalina. La gara rappresenta anche una scommessa per lo sviluppo locale e l’interesse verso gli sport motoristici. La competizione continua con entusiasmo e determinazione.

Riotorto si prepara ad accogliere la Scuola Federale Motorally: un tributo a Sara Lenzi e una scommessa per il territorio. Riotorto, pittoresca località toscana incastonata nella Maremma, si appresta a ospitare un evento di rilievo nel panorama del motorismo italiano: la 19ª edizione della Scuola Federale Motorally della Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Dal 27 febbraio al 1° marzo, settanta appassionati e aspiranti piloti avranno l'opportunità di affinare le proprie tecniche di guida e navigazione sotto la guida di campioni affermati come Alessandro Botturi e Leonardo Tonelli. L'evento non è solo un'occasione di formazione di alto livello, ma anche un sentito omaggio alla memoria di Sara Lenzi, pilota scomparsa prematuramente, e una scommessa per lo sviluppo turistico ed economico del territorio.