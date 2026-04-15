Al Teatro Savio la celebrazione dei sessant' anni di storia dei salesiani Don bosco Gesù adolescente

Sabato 18 aprile, alle 10, nel Teatro Savio di Palermo, si terrà una celebrazione per i sessant’anni dell’Opera salesiana “Gesù Adolescente”. L’evento segnerà l’apertura di una manifestazione dedicata a questa istituzione, fondata il 18 aprile 1966. La cerimonia si svolgerà nel teatro situato in via Giovanni Evangelista Di Blasi, con la partecipazione di rappresentanti dell’ente e della comunità locale.

Sabato 18 aprile, alle 10, nel Teatro Savio di Palermo (via Giovanni Evangelista Di Blasi), l'Opera salesiana “Gesù Adolescente” aprirà le sue porte per festeggiare un traguardo importante, i sessant'anni di storia dell'istituto, che viene inaugurato il 18 aprile del 1966 alla presenza di don.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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