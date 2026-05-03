L’Italia ha espresso cautela di fronte alla minaccia di dazi al 25 per cento annunciata dall’amministrazione statunitense, considerandola inaccettabile. La questione riguarda un provvedimento che colpirebbe direttamente l’industria europea, sollevando preoccupazioni tra le imprese italiane e gli altri paesi interessati. Le autorità italiane chiedono di evitare escalation che possano portare a guerre commerciali, mantenendo aperti i canali di dialogo con gli Stati Uniti.

Un colpo diretto al cuore dell'industria europea. I dazi al 25 per cento annunciati da Donald Trump sulle automobili importate dall'Unione Europea segnano un nuovo punto di rottura nei rapporti transatlantici e riaprono il rischio concreto di una guerra commerciale che nessuno, almeno a parole, vuole davvero combattere. La decisione della Casa Bianca, destinata a entrare in vigore tra 24 ore, il 4 maggio salvo rinvii, colpisce uno dei settori più strategici per l'economia europea, con ricadute particolarmente pesanti per Germania, Italia e Francia. Ma più che una mossa isolata, appare come l'ennesimo tassello di una strategia protezionistica...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La cautela dell'Italia. "È inaccettabile ma bisogna evitare guerre commerciali"

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