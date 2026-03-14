A Rho, in provincia di Milano, si trova la prima fabbrica italiana a produrre microchip. La struttura rappresenta un investimento importante nel settore tecnologico e si inserisce nel panorama nazionale come esempio di sviluppo industriale. La produzione si concentra sulla realizzazione di componenti elettronici avanzati destinati a diversi settori, con un’attenzione particolare alla qualità e all’innovazione.

A Rho, in provincia di Milano, a più di undici ore di volo dalla Casa Bianca, si trova la prima azienda che a fine 2025 ha deciso di chiudere, licenziare tutti gli operai e spostare la produzione, motivando il tutto con l’introduzione dei dazi da parte di Donald Trump e la conseguente riduzione dei margini di profitto. L’impatto della guerra commerciale statunitense sul tessuto produttivo italiano si rivelerà nel dettaglio nel corso di quest’anno. I distretti industriali italiani più esposti già provano ad adeguarsi alle nuove regole del commercio globale, cercando nuovi mercati e riducendo gli investimenti Oltreoceano. Si tagliano gli organici negli uffici commerciali di New York, si studia l’apertura di nuovi stabilimenti sul suolo americano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia dello “zero virgola” nell’economia delle guerre commerciali

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