Caso Rogoredo la sinistra cavalca l’inchiesta per colpire governo e divise Donzelli | se un singolo sbaglia paga ma non si strumentalizzi

Il caso Rogoredo ha scatenato polemiche perché alcuni esponenti di sinistra accusano il governo di sfruttare l’inchiesta per attaccare le forze dell’ordine. Donzelli afferma che chi sbaglia deve essere responsabilizzato, ma mette in guardia dall’uso strumentale delle vicende. La discussione si concentra sulla percezione di un tentativo di politicizzare un episodio che riguarda un singolo agente. La questione rimane aperta, con una forte attenzione alle conseguenze politiche.

La sinistra non perde il vizio. Non appena si profila un'ombra, un dubbio, o un errore individuale che coinvolge chi indossa una divisa, scatta automatica la generalizzazione che travalica la peculiarità di un singolo caso. La vicenda di Rogoredo, che vede l'assistente capo Carmelo Cinturrino indagato per omicidio volontario con l'accusa di aver ritardato i soccorsi al pusher marocchino colpito dal suo proiettile, è diventato l'ultimo appiglio per i professionisti del pregiudizio anti-forze dell'ordine. L'obiettivo è chiaro: colpire il governo Meloni, "reo" di stare orgogliosamente dalla parte di chi difende la legalità, cercando di trasformare un caso isolato e tutto da chiarire in un processo sommario a un'intera categoria.

Rogoredo, parla Donzelli: «Se un agente sbaglia allora paga, non si strumentalizzi però lo “scudo penale”»Donzelli afferma che un agente che commette un errore grave deve assumersi le proprie responsabilità.

