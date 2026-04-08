Dal 13 aprile 2026, Rai 1 trasmetterà in prima serata la serie televisiva “La buona stella”, composta da tre puntate. La produzione è realizzata da Rai Fiction e Paypermoon Italia, con il supporto della Calabria Film Commission. La narrazione si svolge lungo le coste calabresi, inserendo elementi di crime e di rinascita all’interno della trama.

Andrà in onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026, in prima serata, “La buona stella”, serie tv in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, con il sostegno della Calabria Film Commission. La regia è firmata da Luca Brignone e il cast include, tra gli altri, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis e Alessio Praticò. Riprese in Calabria con professionisti del territorio La serie è stata girata in Calabria per tre settimane, toccando Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme. Coinvolti oltre cento professionisti tra tecnici, attori, piccoli ruoli e comparse provenienti dalla regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “La buona stella” su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della Calabria

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La buona stella su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della CalabriaUna miniserie in tre serate , realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission, che racconta destini intrecciati, fuga e redenzione con un cast corale e ambientazioni suggestive del Sud ... gazzettadelsud.it

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