La buona stella su Rai 1 dal 13 aprile | crime e rinascita tra le coste della Calabria

Da feedpress.me 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 aprile 2026, Rai 1 trasmetterà in prima serata la serie televisiva “La buona stella”, composta da tre puntate. La produzione è realizzata da Rai Fiction e Paypermoon Italia, con il supporto della Calabria Film Commission. La narrazione si svolge lungo le coste calabresi, inserendo elementi di crime e di rinascita all’interno della trama.

Andrà in onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026, in prima serata, “La buona stella”, serie tv in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, con il sostegno della Calabria Film Commission. La regia è firmata da Luca Brignone e il cast include, tra gli altri, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis e Alessio Praticò. Riprese in Calabria con professionisti del territorio La serie è stata girata in Calabria per tre settimane, toccando Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme. Coinvolti oltre cento professionisti tra tecnici, attori, piccoli ruoli e comparse provenienti dalla regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la buona stella su rai 1 dal 13 aprile crime e rinascita tra le coste della calabria
© Feedpress.me - “La buona stella” su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della Calabria

Cristiana Dell’Anna: dal 7 aprile protagonista della nuova serie crime “A Taste for Murder”Cristiana Dell'Anna debutta il 7 aprile su BritBox con "A Taste for Murder", una serie crime ambientata a Capri che unisce misteri e tradizioni...

Leggi anche: Stasera alle 21.20 su Rai 2 il nuovo episodio della serie crime britannica

Temi più discussi: La buona stella, fiction Rai tra crime e rinascita dal 13 aprile su Rai1: riprese anche a Lamezia; Fiction Rai, La buona stella in arrivo sulla rete ammiraglia: tutte le anticipazioni; 'La Buona Stella', la serie crime con Dalmazio e Arca su Rai1 dal 13 aprile; La buona stella, su Rai 1 la miniserie girata in Calabria.

rai la buona stella suLa buona stella su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della CalabriaUna miniserie in tre serate , realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission, che racconta destini intrecciati, fuga e redenzione con un cast corale e ambientazioni suggestive del Sud ... gazzettadelsud.it

rai la buona stella suLa Buona Stella: su Rai 1 la serie crime made in CalabriaTrama, cast e curiosità de La Buona Stella, la nuova fiction Rai 1 con Miriam Dalmazio e Francesco Arca in onda dal 13 aprile 2026. lagazzettadellospettacolo.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.