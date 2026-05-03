Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità, nella riunione di ieri, la gestione di due tratti della bretella sul Magra. Questi tratti stradali, finora di competenza comunale, passeranno sotto il controllo della provincia. La decisione riguarda un tratto lungo circa due chilometri e un altro di circa un chilometro, entrambi situati nella zona di Santo Stefano Magra. Le modifiche entreranno in vigore con un’apposita delibera nei prossimi giorni.

Santo Stefano Magra, 3 maggio 2026 – Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità, nella seduta del 30 aprile, lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Santo Stefano Magra per acquisire la titolarità di alcuni tratti delle vie Arenelle e Togliatti e per la realizzazione di opere di collegamento del nuovo ponte sul Magra – che unisce Santo Stefano con Ceparana – con la viabilità locale santostefanese. La convenzione potrà essere firmata e diventare operativa non appena recepita anche dal Comune, che l’ha inserita all’ordine del giorno della seduta di consiglio comunale in programma giovedì 7 maggio. I tratti interessati,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: La bretella sul Magra. Due tratti stradali passano alla Provincia; Provincia, via libera all’acquisizione delle strade per la bretella tra Santo Stefano e Ceparana; Viabilità, la Provincia della Spezia acquisisce le strade del nodo Magra.

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