La Provincia di Teramo ha riaperto oggi quattro tratti stradali che erano stati chiusi a causa di smottamenti e allagamenti. Nel frattempo, sono state avviate operazioni di intervento urgente con risorse interne. Resta l’allerta su dieci vie del territorio, che continuano a essere monitorate per eventuali ulteriori criticità. La situazione rimane sotto attenzione in attesa di ulteriori aggiornamenti.

La Provincia di Teramo ha riaperto oggi, martedì 7 aprile 2026, quattro tratti stradali precedentemente bloccati da smottamenti e allagamenti, mentre l’ente locale ha mobilitato risorse interne per i primi interventi d’urgenza. L’operazione di ripristino ha permesso di revocare quattro diverse ordinanze di chiusura emesse lo scorso 2 aprile. La priorità è stata restituire la mobilità in zone colpite da frane di scarpata e criticità idrauliche, sebbene il bilancio economico totale dei danni non sia ancora definibile a causa della natura mutevole delle emergenze sul territorio. Il dettaglio delle arterie ripristinate e le criticità residue. L’intervento della Provincia ha liberato il transito sulla S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, riaperti 4 tratti stradali: resta l’allerta su 10 vie

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