La Bari Med Marathon colora la città | in duemila di corsa sul lungomare

Oggi la città si è animata con la Bari Med Marathon, una manifestazione che ha richiamato duemila atleti provenienti da 34 paesi diversi. La gara si è svolta sul lungomare, coinvolgendo i partecipanti in una corsa che ha attraversato le vie centrali e il cuore della città. La mattinata dedicata allo sport ha visto il centro cittadino animarsi di colori e movimento, con l'evento che si ripete annualmente come appuntamento di richiamo internazionale.

Duemila atleti da 34 Paesi per una mattinata nel segno dello sport. La Bari Med Marathon, la mezza maratona dei Paesi del Mediterraneo, è tornata oggi a colorare il centro cittadino. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione sportiva è stata quest'anno dedicata alla Turchia.Maratona.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari corre verso l'Oriente: torna la Med Marathon nel segno della TurchiaLa città si prepara a indossare le scarpette da running per un appuntamento ormai consolidato nel panorama del turismo sportivo pugliese. Bari Med Marathon, torna la gara dedicata ai popoli del Mediterraneo: sport e solidarietà a Pane e PomodoroTorna la Bari Med Marathon per la sua quinta edizione, uno degli eventi di punta su cui la Puglia ha scelto di investire per rafforzare il turismo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari corre verso l'Oriente: torna la Med Marathon nel segno della Turchia; Bari med marathon; Bari Med Marathon 2026: presentata l’edizione internazionale con atleti da 33 Paesi; Bari Med Marathon 2026 — Risultati e Classifica. RICORDO ZANARDI Bari Med Marathon, un minuto di silenzio per Zanardi prima della partenzaQuest'anno la Bari Med Marathon è dedicata alla Turchia. Sono 2000 i partecipanti, con atleti provenienti da 34 Paesi. statoquotidiano.it Med Marathon, un minuto di silenzio per Zanardi prima della partenzaUn minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi è stato osservato prima della partenza della Bari Med Marathon, la mezza maratona internazionale dei paesi del Mediterraneo che ha attraversato questa ... rainews.it Pronti, partenza........ Viaaaaaa Bari med Marathon - facebook.com facebook A Bari la Med Marathon 2026 unisce corsa, turismo e progetti di solidarietà internazionale x.com